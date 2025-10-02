«Все началось внезапно. С жильцами ничего не обсудили. Мы из окна увидели, как тракторами ломают плитку. Много лет она у нас лежала без разрушений ­- эстетичная, быстро сохнет после дождя, не образует луж, не нагревается на солнце в отличие от того же асфальта. Мы не против благоустройства дворов, но ведь важно, чтобы оно было разумным, сохраняло архитектурную целостность нашего района. Мы начали звонить в разные инстанции. Выяснилось, что на следующий год планируют вовсе весь район в асфальт закатать», — говорит Дмитрий Терехов.

Жильцы трех корпусов дома за один вечер собрали подписи против замены брусчатки. Подписей много — около половины жильцов трёх корпусов, говорит Терехов. Вносить свои фамилии в список несогласных продолжили и на собрании.

«Шум от тракторов целый день. Благоустройство должно решать, а не создавать проблемы. Плитку меняют на асфальт, кому от этого лучше? Она была в отличном состоянии» — уверена Анастасия Беспалова.

Время 10:55. Представителей администрации на месте до сих пор нет. Зато местных жителей собирается все больше.

«Нет ни одного баннера с информацией об объемах и сроках работ. От вырытых траншей грязь по всему району. Ходить невозможно. Наш двор получал награду за лучшее озеленение. Мы, жильцы, занимаемся участками своими силами, высаживаем цветы. Теперь газон поврежден тракторами. Очень обидно. Сколько уже просим, чтобы облагородили лучше детские площадки, пруд, лес рядом — годами тишина от управы. А новую плитку заменить на асфальт — это мигом. Ее не выкидывают. Складывают и вывозят. Наверное, продают. Ну разве это не „отмывание“ денег?» — Екатерина Маенгарт.

В первые полчаса на встрече с жильцами за все отдувались лишь подрядчики. Вопросов меньше не стало. Дать развернутые ответы о том, кто является заказчиком ремонтных работ, почему о них не были предупреждены жильцы, о сроках и качестве они так и не смогли:

«Работы проходят в рамках комплексного благоустройства города Москвы. По моим данным, ремонт был согласован с Жилищником и управой. Почему жильцов не оповестили, я не знаю. 15 октября мы должны были завершить благоустройство, но не успеваем. Теперь работы приостановлены», сказал Сергей Кустов, главный специалист по техническому надзору ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы»

Спустя время жильцы дома заметили, что за обсуждениями в стороне наблюдают сотрудники управы и префектуры. От официальных комментариев они отказались. На вопрос о том, кто же все-таки согласовал данные работы в 23 микрорайоне ответили кратко:

«Мы ознакомились, а все остальные решения принимал заказчик», — сказал Алиса Куликова, начальник отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства управы Крюково.

Сотрудники управы предложили собравшимся подписать документ о том, что они в целом отказываются от каких-либо ремонтных работ в своем районе, но горожане подчеркнули еще раз ­- они выступают не против благоустройства. Наоборот, поддерживают — но только тогда, когда эти работы действительно идут на благо района.

В итоге пока удалось сойтись на следующем: местные жители и сотрудники управы подписали акт о приостановке работ и отказе снятия брусчатки на придомовой территории. По договору, оставшуюся плитку восстановят и вернут на место, но на местах, где она уже была снята целиком, скорее всего, все-таки появится асфальт. Как после завершения такого ремонта будет выглядеть территория дворов — неизвестно.

Жильцы надеются, что писать обращения «выше» им не придется, что они будут услышаны и поняты на уровне зеленоградской администрации.

Новости 23-го микрорайона