О новом сбросе неизвестного белого вещества в Болдов ручей в лесу между 11-м микрорайоном и Западной промзоной сообщил сегодня читатель «Зеленоград.ру» — видео снято на участке ручья в лесу за гаражами на 2-м Западном проезде. Здесь ручей выходит из подземного русла, по которому он пересекает промзону, территорию бывшего ПОКа и автокомбината.

Расскажите, если вы наблюдаете это на других участках Болдова ручья в 11-м микрорайон

Исток ручья находится в лесу за предприятиями Северной промзоны, поблизости от Ленинградского шоссе. В 2018 году в одном из случаев точно такого же сброса обвинили неизвестных злоумышленников, осуществивших слив лакокрасочных веществ в дождеприемный колодец на шоссе. По другой версии, химическое вещество могло попасть в ручей от предприятия, обрабатывающего камень в Западной промзоне. Виновников так и не нашли.

Белым ручей становился уже не раз и не два. Вероятно, поэтому в нём за 2-м Западным проездом более или менее постоянно находились заградительные боны, служащие для минимизации загрязнения водоемов. Обычно поверхность воды также обрабатывают сорбирующим средством, но это не всегда помогает.

За состояние ручья отвечает Мосводосток. Причинами загрязнений там занимаются без особого рвения и успеха — так, в июле река Сходня у Школьного озера заполнилась большим количеством белой пены, истинное происхождение которой до сих пор неизвестно: в Мосводостоке объяснили ее «мойкой улиц с шампунем», которую якобы провели зеленоградские коммунальщики — те позже опровергли эти данные.

«Зеленоград.ру» месяц назад обратился в прокуратуру с просьбой о проверке по факту дезинформирования горожан и бездействия в поиске источника загрязнения. На сегодняшний день этот запрос передан в природоохранную прокуратуру.

Если вы стали свидетелем загрязнения водоема, звоните: 112 или на горячую линии Мосводостока +7-495-657-8703 (круглосуточно)