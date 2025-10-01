В помещениях бывшего гипермаркета спортивных товаров «Декатлон» (потом Desport) в торговом центре «Зеленопарк» откроется новый спортивно-развлекательный комплекс ZelenoKart 3.0, сообщили организаторы проекта.

Что будет внутри:

Главным объектом станет двухуровневая трасса для картинга длиной 277 метров с перепадом высот в 3,9 метра. Её разработала словенская компания 360 Karting: 185 метров трассы расположатся на нижнем уровне и ещё 92 метра — на верхнем.

Трассу оборудуют световой анимацией и системой Speed+, которая упрощает управление на подъемах и спусках и помогает новичкам. По словам организаторов, таких решений пока нет ни на одном картодроме в России. Для юных гонщиков появится детский мини-трек, доступный детям от 4 лет и ростом от 110 см.

Автопарк картов составят электромобили собственной разработки «Зеленокарта». Планируется закупить 14 взрослых и 10 детских картов, а также 4 микро-карта. В следующем году парк пополнится двухместными машинами.

Кроме картинга, в комплексе появится боулинг на 5 дорожек от компании VIA, смотровая площадка с зоной отдыха и бар с кухней. Это будет единственный боулинг в Зеленограде — сейчас, чтобы поиграть нужно ехать в отель «Тропикана» или Химки.

Открытие ZelenoKart 3.0 планируется до конца текущего года — сейчас ведутся работы по брендированию входной группы (на видео).