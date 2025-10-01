Причина — сильная магнитная, вызванная повышенной солнечной активностью: заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигли земной атмосферы, столкнулись с магнитным полем Земли и вызвали разноцветное свечение верхних слоев атмосфера.

Обычно северное сияние можно увидеть только за Полярным кругом, но во время сильных магнитных бурь оно прорывается дальше на юг.

Фотографии северного сияния в Зеленограде (из 14 и 3-го микрорайонов) сделали @meteowatchearth и @AstahOlga