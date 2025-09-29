Фонари поставили и уже подключили вдоль дорожки от корпуса 914 и на игровых площадках у края леса: на большой детской площадке (19 фонарей) и на малой площадке у стадиона спорткомплекса «Спутник Арена» (5 фонарей).

Ещё нужно закопать траншеи и отремонтировать газоны, испорченные при прокладке линии освещения — это обещали сделать до 25 октября.

Новое освещение особенно актуально осенью и зимой, когда рано темнеет — гулять комфортней и безопасней, отметили в управе.

А мы продолжаем ждать главного светового события года — установки 135 фонарей в лесу на дорожках до МИЭТа. Их обещали включить до конца этого года.

Новости 9-го микрорайона