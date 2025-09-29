В этот день по всей стране пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения, сообщили в МЧС России. В этот день заработают электросирены и громкоговорители, в эфире общедоступных теле- и радиоканалов прозвучит сигнал «Внимание всем!». Сообщения будут доступны и в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав сигнал, жителям напоминают сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Комплексные проверки проходят регулярно для проверки исправности систем оповещения и готовности экстренных служб к реагированию. Предыдущий тестовый запуск состоялся в марте этого года. Обычно такую проверку проводят два раза в год.

Будет ли в этот раз задействована система оповещения непосредственно в Зеленограде или окрестностях, не уточняется. В любом случае, если услышите что-то необычное, сохраняйте спокойствие.

Перешлите это сообщение знакомым, чтобы они были в курсе.