Наклейка была размещена на заднем стекле машины, принадлежащей Елене М. Суд признал её виновной в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ) и назначил её штраф с конфискацией наклейки.

Символика «Северного братства» — это так называемый «Сварогов квадрат»: стилизованный знак в виде восьмиконечной звезды: переплетённые линии образуют фигуру, напоминающую ромб/квадрат с выступающими лучами.

При этом товары с этим символом свободно продаются на маркетплейсах как «славянский оберег». В частности, в виде наклеек на машины, брелоков, подвесок и т. п.

«Северное братство» — неформальное ультраправое движение, действовавшее в России в 2000-е годы. Его участники продвигали идеи радикального национализма, распространяя материалы с призывами к насилию и межнациональной розни. Организация пыталась координировать акции против государственных структур и представителей других национальностей.

В 2012 году сама организация и её символика признана экстремистскими и запрещена в России.

Проверьте, какие наклейки есть на вашем автомобиле. Многие организации были признаны экстремистскими в последние годы — и даже если вы этого не знаете, это не освободит вас от ответственности. Были случаи, когда штрафовали за наклейку с российским флагом, у которого выгорела красная полоса или за атрибутику рок-групп, элементы которой были признаны экстремистскими.