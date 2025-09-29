В финале зеленоградская команда Московской академии регби (МАР) обыграла ЦСКА со счётом 12:7.
В составе победителей играли: Егор Никитин, Даниил Козлов, Филипп Заболотнев, Игнатий Некрасов, Максим Чернов, Артём Вдовин, Дмитрий Муравьёв, Арсений Кропов и Даниил Вьюченко.
Лучшим игроком турнира признан Артём Вдовин — он стал одним из ключевых участников финального матча.
Регби-7 — это разновидность классического регби, в которой на поле играют по семь человек в каждой команде вместо пятнадцати. Игра проходит на стандартном регбийном поле, но длится намного меньше: обычно два тайма по 7 минут (в финалах — по 10 минут).
Регби в Зеленограде развивается с начала 1970-х годов. Первые тренировки проходили на открытых площадках без инфраструктуры, а ворота были сделаны из берёзовых брёвен. Команды формировались из представителей других видов спорта — в основном лыжников, футболистов и борцов.
Сегодня зеленоградские регбисты регулярно побеждают в городских и всероссийских турнирах. Полную историю зеленоградского регби можно прочитать в статье.