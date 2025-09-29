Регби-7 — это разновидность классического регби, в которой на поле играют по семь человек в каждой команде вместо пятнадцати. Игра проходит на стандартном регбийном поле, но длится намного меньше: обычно два тайма по 7 минут (в финалах — по 10 минут).

Регби в Зеленограде развивается с начала 1970-х годов. Первые тренировки проходили на открытых площадках без инфраструктуры, а ворота были сделаны из берёзовых брёвен. Команды формировались из представителей других видов спорта — в основном лыжников, футболистов и борцов.

Сегодня зеленоградские регбисты регулярно побеждают в городских и всероссийских турнирах. Полную историю зеленоградского регби можно прочитать в статье.