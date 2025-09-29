Четыре аппарата сбили ночью на территории Воскресенска и Коломны. В Воскресенке после сбития БПЛА возник пожар в частном доме. В пожаре погибли два человека: 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

Кроме того, в нескольких домах в Воскресенске повреждено остекление и фасады, нарушено уличное освещение.

Семье погибших, а также остальным пострадавшим предоставят временное жильё и окажут всю необходимую помощь, пообещал губернатор Воробьев.