Город передал полиции право штрафовать за ночной шум два года назад, формально закрыв узкое место «кто составляет протокол». Но фактически, системно ситуация не изменилась: в Зеленограде только 2% вызовов полиции по поводу шума заканчиваются составлением протокола.

Практика такова, что вызовы идут через 112 и дежурную часть, где им присваивают приоритет. Административный «ночной шум» неизбежно проигрывает уголовным случаям угрозы жизни и преступлениям. Одновременно в патрульно-постовой службе (ППС) — хронический некомплект (около трети штата). Это значит меньше экипажей, меньше суточных нарядов, длиннее очередь на выезд.

Следующая проблема — доказательства. Чтобы оформить протокол по нарушению тишины, патруль должен застать нарушение. Но пока группа едет, музыка стихнет — фиксировать нечего. Тогда максимум — профилактическая беседа или предупреждение. Даже когда протокол есть, штраф для граждан 1-2 тысяч рублей; значительная доля дел заканчивается именно предупреждениями. Санкция мягкая, эффект сдерживания слабый, хронические нарушители быстро возвращаются к прежней модели поведения.

Результат для жителей — ощущение беспомощности и беззащитности. Для полиции — перегрузка и выгорание, которое подпитывает отток кадров. Власти пытаются решить проблему, активно рекрутируя людей на службу в ППС. Публичные вакансии предлагают 85-110 тысяч рублей на руки без опыта работы со сменным графиком (например, сутки через трое), премиями и хорошим соцпакетом. Даст ли это эффект и как быстро, непонятно.

?Что можно делать уже сейчас: фиксировать точные обстоятельства происшествия, вести непрерывную запись до приезда полиции, при необходимости делать повторный звонок и добиваться оформления материала — чтобы жалобы хотя бы шли в статистику и стимулировали более агрессивный найм сотрудников в патрульно-постовую службу.