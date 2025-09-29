Редакцию «Зеленоград.ру» трудно удивить проблемами благоустройства — за годы работы мы всякое видали. Но в 23-м микрорайоне, похоже, претендуют на рекорд.

«В таком состоянии оставили дорожку у жилого дома, корпус 2304, ничем не огородив, — рассказал местный житель Дмитрий. — Если кто-нибудь сломает голову, непонятно даже, на кого заявление писать».

Он добавляет, что и с бордюрами, и с дорогой, и с пешеходной зоной «всё было хорошо». И на вопрос, зачем было всё ломать, у Дмитрия есть только один ответ: «освоить бабло».

Говорят, зеленоградским чиновникам не нравится, когда наши читатели обвиняют их в «освоении бабла», но объяснять вот такое благоустройство они не спешат. Максимум, что можно услышать в ответ на замечание, что «проведены беседы бла-бла-бла о недопущении нарушений». А нарушения повторяются снова и снова.

Спросим префектуру, что происходит и вернемся с ответом.

