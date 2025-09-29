С момента её обращения пошла вторая неделя, но ответа до сих пор нет. Возможно, просто нечего ответить. Комплексное благоустройство на этом участке ведёт подрядчик ГБУ «Автомобильные дороги Москвы», которое уже печально известно в Зеленограде не только стабильно срываемыми сроками, но и плохим качеством работ.

Печально ещё и то, что гарантийные обязательства подрядчики ГБУ «Автодорог Москвы» выполнять не спешат. Например, ошибку при укладке асфальта в пятом микрорайоне, из-за которой стала появляться огромная лужа, они кое-как исправили спустя год — после писем, которые писал им «Жилищник» и неоднократных переносов сроков.

Посмотрим, что ответят на претензию по Кутузовскому шоссе. А в следующем году эта же организация примется за ремонт Панфиловского проспекта — и нам уже страшно и за процесс, и за результат.