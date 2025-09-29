В конце следующей недели парковка практически на всех улицах района Крюково станет платной. При этом в мэрии уверены, что делают благое дело именно для местных жителей.

Аргументы мэра Собянина и его зама Ликсутова сводятся к двум тезисам: платная парковка вводится не повсеместно, а местные жители получат преимущество перед приезжими, так как могут оформить резидентное разрешение. Однако на примере Зеленограда эти тезисы не выдерживают проверки.

Проверяем слова Собянина и Ликсутова

Зоны платных парковок вблизи жилых домов появляются «там, где фиксируется повышенный поток автомобилей — у крупных магазинов, бизнес-центров и транспортных узлов», говорит мэр.

И если для части района Крюково возле станции МЦД это действительно так, то почему платная парковка затронула, к примеру, улицы Андреевка и Михайловка, расположенные максимально далеко от станции?

«У нас нет задачи сделать все парковки платными», говорит вице-мэр Ликсутов, но в Крюково получилось наоборот.

Он утверждает, что «в первую очередь смотрят на число нарушений». И в качестве подтверждения этого тезиса департамент транспорта приводит статистику как раз по улице Андреевка — якобы за месяц после ввода платы число нарушений правил парковки снизилось там на 63%. Кажется, это много, но точное количество нарушений департамент не приводит — возможно, было 8 нарушений, а стало 3, да и статистика за один месяц выглядит сомнительной.

«Резиденты получают огромное экономическое преимущество перед всеми, кто приезжает в район на время, но занимает там парковочные места» — это ещё один аргумент Ликсутова.

Он утверждает, что «для резидентов всё внутри своего района становится намного доступнее, чем раньше».

Но есть нюанс — «резиденты» это далеко не все жители района. Получить резидентное разрешение могут не все жители района, а только те, чей дом стоит на первой линии, в непосредственной близости от платной парковки. Живёшь на 50 метров дальше соседа? Тебе не повезло — ты не «резидент» своего района.

Сама по себе идея предоставить местным жителям преимущество перед приезжими через механизм платных парковок и резидентных разрешений кажется неплохой. Однако её реализация переворачивает полезную инициативу с ног на голову — вместо пользы для всех жителей района получился идеальный дискриминационный механизм.