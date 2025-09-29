На Школьном озере понтон устраивают для рыбалки и зимних купаний — моржевания, крещенских погружений. «Нам не придется каждый год зимой строить новый помост для зимнего купания, это неудобно и не экономично», пояснила решение глава управы района Силино Наталия Гусева. Для рыбаков в прошлом году на южном берегу озера устроили беседки.

Устройство обоих сооружений заказал «Жилищник», работы оцениваются в 11 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком должны заключить в ближайшее время. По документам, на производство работ даётся месяц. Получается, к концу октября-началу ноября пирсы должны появиться.

Если на больших акваториях городского пруда и Школьного озера такие пирсы смотрятся уместно, то планы по его установке на Черном озере вызывают большие вопросы и неприятие части горожан.

На небольшом уютном водоеме, который ценится своим природным ландшафтом и красивыми видами, такой пирс может стать бельмом на глазу — чужеродной деталью, ломающей естественную гармонию береговой линии.

Если речь идет об удобстве для управы организации крещенских купаний, их логичнее проводить на пирсе городского пруда, раз уж его решили построить. А решение пожертвовать красотой Чёрного озера ради одного дня в году — стоит ещё раз хорошенько обдумать.