Директор «Жилищника» признал, что баскетбольный щит находится не в «нормативном состоянии» и отчитался о проблеме, приложив через портал «Наш город» фотографию исправленного щита.

На первый взгляд кажется, что теперь всё в порядке. Однако Дмитрий с этим не согласился и привел ссылку на Национальный стандарт баскетбольного оборудования (ГОСТ Р 56434-2015), который предписывает вешать кольцо ещё ниже — 15 сантиметров выше низа щита. Это же правило в международном стандарте.

Ответа «Жилищника» пока нет. Чем вообще руководствуются в управляющей компании, монтируя спортивное оборудование, неизвестно

Новости 14-го микрорайона