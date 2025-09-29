Как устроена работы школьной столовой и буфета — все памятки, инструкции и обучающие ролики 29.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская школа 1528 собрала полезные ссылки, которые помогут родителям правильно настроить питание детей в школе. Но эти материалы универсальны для любой московской школы. А чтобы родители лучше понимали работу школьного буфета, ученики школа подготовили небольшое видео.

Выбор питания из меню

Инструкция для родителей по выбору питания из меню на mos.ru

Обучающий видеоролик. Как на портале mos.ru выбрать и заказать для своего ребенка горячее питание из школьного меню?

Обучающий видеоролик по управлению питанием через мобильное приложение «Госуслуги Москвы»

Памятки и инструкции

Памятка для родителей Инструкция, как пополнить лицевой счет в кассах Сбербанка

Инструкция, как подключить представителей ребенка к информированию

Инструкция по пополнению лицевого счета на сайте Сбербанк

Инструкция по пополнению лицевого счета в терминалах Сбербанка

Инструкция по пополнению лицевого счета приложением Сбербанк онлайн

Инструкция по пополнению лицевого счета с помощью приложения Госуслуги

Как ограничить ребенку покупки в буфете на портале mos.ru

