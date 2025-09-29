Каждое панно — «Москва» и «Петербург» — будет 84 метра длиной и почти 5 метров высотой. Их в ремонтируемом вокзале создаёт художник Максим Козлов и его команда.

«Московское метро и вокзалы всегда были гораздо больше, чем просто транспорт: это архитектура, технологии и искусство, собранные воедино. Скульптуры, мозаики, витражи — традиция, которая делает наши станции настоящими художественными произведениями, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Сейчас мы продолжаем эту традицию на современном уровне».

Реконструкцию планируют завершить к концу 2025 — началу 2026 года. К этому времени в здании откроют новый выход к метро и подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт на протяжении 30 лет.

На платформе сделают навес с подогревом. Внутри увеличат площадь зон ожидания: первый этаж отдадут под быстрый доступ к платформам, а верхние уровни — для отдыха, с кафе, библиотекой и детской зоной. В цоколе появятся камеры хранения и магазины.