Новый автобусный маршрут запустили от метро «Беломорская» в Химки — по Ленинградскому шоссе через «Мегу» 27.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Пять автобусов вышли на маршрут 1342к. Он идёт от метро «Беломорская», затем по Ленинградскому шоссе через остановку «Монумент» возле ТЦ «Мега» (где также останавливается 400-й из Зеленограда) и поворачивает на Вашутинское шоссе, следуя до микрорайона Клязьма в Химках.

Этот маршрут обслуживает московский перевозчик «Мосгортранс», на нем действует оплата картой «Тройка» и все московские тарифы и льготы.

На сайте «Мосгортранса» написано, что интервал движения 15-60 минут и маршрут работает с 5:53 до 0:24, но директор организации Николай Асаул приводит другие данные: с 5:50 до 23:40, интервалы до 20 минут.

Это продолжение масштабной реорганизации автобусных маршрутов между Москвой и областью, которая началась с северо-западного направления — Московская область передаёт часть своих маршрутов Москве. Номера московских маршрутов, следующих в область, имеют номера больше 1000.

В рамках этой работы сегодня вступили в силу и другие изменения: у маршрута 1383 добавили две остановки у ТЦ «Мега Химки» («Главный вход» и «Икеа») при движении в сторону метро «Планерная». Отменили остановку «Улица строителей» в Химках для маршрутов 1383 и 1971. Отменен областной автобус 873 — вместо него теперь московский 1873а.

Автобусы, которые высвобождаются за счет ликвидации одних областных маршрутов, передают на другие, увеличивая количество рейсов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру