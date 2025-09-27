Этот маршрут обслуживает московский перевозчик «Мосгортранс», на нем действует оплата картой «Тройка» и все московские тарифы и льготы.

На сайте «Мосгортранса» написано, что интервал движения 15-60 минут и маршрут работает с 5:53 до 0:24, но директор организации Николай Асаул приводит другие данные: с 5:50 до 23:40, интервалы до 20 минут.

Это продолжение масштабной реорганизации автобусных маршрутов между Москвой и областью, которая началась с северо-западного направления — Московская область передаёт часть своих маршрутов Москве. Номера московских маршрутов, следующих в область, имеют номера больше 1000.

В рамках этой работы сегодня вступили в силу и другие изменения: у маршрута 1383 добавили две остановки у ТЦ «Мега Химки» («Главный вход» и «Икеа») при движении в сторону метро «Планерная». Отменили остановку «Улица строителей» в Химках для маршрутов 1383 и 1971. Отменен областной автобус 873 — вместо него теперь московский 1873а.

Автобусы, которые высвобождаются за счет ликвидации одних областных маршрутов, передают на другие, увеличивая количество рейсов.