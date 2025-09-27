Это качели на длинном рычаге, которые поднимаются и раскручиваются вокруг оси. В какой-то момент пассажиры совершают полный оборот и оказываются вверх ногами, испытывая ощущение свободного падения и переворота. Перед посещением этого аттракциона не рекомендуют прием пищи. Билет стоит 500 рублей.

До аттракциона легко доехать из Зеленограда — он находится в парке им. Толстого, в пяти минутах ходьбы от станции МЦД Химки. Можно доехать и на машине по Ленинградскому шоссе. Адрес: Химки, Ленинский проспект, 2А. Часы работы — ежедневно с 10 до 22 часов. Справки по телефону +7-985-119-33-33

В парке ещё много аттракционов: детские, семейные, экстремальные. В администрации парка утверждают, что все аттракционы произведены специально для «Сказочного бора», соответствуют всем требованиям безопасности и ежедневно проверяются.