Сроки работ по строительству сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом срываются даже в мелочах. В начале недели управа предупредила, что будут асфальтировать выезд из проезда в 3-м микрорайоне на Центральный проспект и закончат 27 сентября.
Этот день настал, но никаких следов асфальтирования на стройплощадке корреспондент «Зеленоград.ру» не увидел.
Тут стоит вспомнить, что этот выезд перекрыли ровно год назад — в конце сентября. И обещали открыть через три недели. Прошёл год — работы до сих пор не завершены.
На информационном плакате возле стройки дата завершения — конец 2025 года. Делайте ваши ставки: успеют к этому сроку или нет — голосуем в нашем телеграм-канале по ссылке.
