Этот день настал, но никаких следов асфальтирования на стройплощадке корреспондент «Зеленоград.ру» не увидел.

Тут стоит вспомнить, что этот выезд перекрыли ровно год назад — в конце сентября. И обещали открыть через три недели. Прошёл год — работы до сих пор не завершены.

На информационном плакате возле стройки дата завершения — конец 2025 года. Делайте ваши ставки: успеют к этому сроку или нет — голосуем в нашем телеграм-канале по ссылке.

Новости 3-го микрорайона