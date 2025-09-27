Котята, попавшие в ловушку и выброшенные в мусорный контейнер, пристроены. Самый слабый умер. Подано заявление в полицию 27.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Трёх котят, приклеенных к ловушке против крыс, нашла уборщица в углу мусорного контейнера в 12-м микрорайоне: они были накрыты куртками, но один из них пищал. Она позвонила местной жительнице Ирине, которая подкармливает уличных кошек.

После врачебного осмотра котят сразу повезли по домам. Двух, в том числе самого слабого, взяла на передержку девушка с опытом выхаживания таких малышей. К сожалению, усиленный уход и помощь врачей не помогли самому слабому котёнку — ночью он умер.

Вечером того же дня Ирина побывала в отделении полиции и оставила там заявление, а также заявки на получение видеозаписей с камер корпусов 1209, 1210-1212, чтобы разыскать того, кто выбросил котят в мусорный контейнер.

Также заявление в полицию написала руководитель фонда защиты городских кошек «Котоспас» Анна Фельдман. Она считает, что налицо признаки административного правонарушения о жестоком обращении с животными (статья 8.52 часть 2). Также она считает необходимым перестать использовать клеевые ловушки для крыс, так как они опасны для котов.

«В этой ужасной беде с котятами радует одно — что столько людей откликнулось и предлагали помощь, кто чем мог». — пишут местные жители.

«Так много людей отозвалось на мой запрос, доехали и начали отмывать, — пишет Ирина. — Спасибо каждому Человеку, откликнувшемуся на эту беду».

Редакция «Зеленоград.ру» выяснит, как идёт расследование.

