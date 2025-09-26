Евгения Тарасовна родилась в 1930 году в деревне Подпояски Велижского района Смоленской области.

Когда ей было 11 лет, началась война: вместе со сверстниками она копала траншеи, помогала сеять и убирать урожай, ухаживать за ранеными. После войны работала дояркой, телятницей и полеводом в родной деревне. Выйдя на пенсию, продолжала помогать семье.

В 1997 году переехала в Зеленоград, чтобы помогать с воспитанием правнуков — у нее четверо детей, пятеро внуков и десять правнуков.

Поздравляем Евгению Тарасовну с юбилеем и желаем здоровья и благополучия!