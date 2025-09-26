Евгения Тарасовна родилась в 1930 году в деревне Подпояски Велижского района Смоленской области.
Когда ей было 11 лет, началась война: вместе со сверстниками она копала траншеи, помогала сеять и убирать урожай, ухаживать за ранеными. После войны работала дояркой, телятницей и полеводом в родной деревне. Выйдя на пенсию, продолжала помогать семье.
В 1997 году переехала в Зеленоград, чтобы помогать с воспитанием правнуков — у нее четверо детей, пятеро внуков и десять правнуков.
Поздравляем Евгению Тарасовну с юбилеем и желаем здоровья и благополучия!
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости