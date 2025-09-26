Горячую линию по вопросам отопления открыли в Москве. Но горожане больше жалуются на ржавчину 26.09.2025 ZELENOGRAD.RU

По номеру +7-800-100-23?-29 можно подать заявку на устранение неполадок при отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках или обратиться по другим вопросам, сообщает мэрия.

Отопление начали включать в среду и должны закончить до конца недели. Судя по отзывам наших читателей, в большинстве домов уже тепло, но местами есть проблемы. Часто это связано с воздушными пробками, которые специалисты «Жилищника» могут быстро ликвидировать.

Гораздо хуже дело обстоит со ржавой водой, которая появляется после включения отопления. Это зона ответственности управляющей компании, говорит поставщик тепла МОЭК — «Жилищник» должен промыть систему, прогнав по ней воду, после этого она станет чистой. «Жилищник» валит на МОЭК и отвечает, например, так:

«После перераспределения нагрузок между РТС, проведенных на коммуникациях МОЭК, по независящим от нас причинам, снизилось качество горячей воды», но всё же добавляет, что «промыли стояки».

Признав, таким образом, что исправлять ситуацию должна именно управляющая компания, кто бы ни был причиной появления ржавчины.

Иногда вопросы о качестве воды «Жилищник» просто не замечает. А некоторые горожане живут со ржавой горячей водой месяцами:

«Полгода вода восстанавливается после летнего отключения, потом ещё полгода после включения отопления. Периодически вода еле ржавая и это как бы терпимо, хотя, с другой стороны, так быть не должно».

