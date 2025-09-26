Муниципальные депутаты района Матушкино на последнем заседании 23 сентября согласовали направление средств на эти цели.

Горку зимой на площади Юности ставят регулярно, но в прошлом году с зимней погодой не повезло.

«Надеемся, в этом году зима будет настоящей, и наши маленькие жители смогут этой горкой воспользоваться», — надеются в управе.