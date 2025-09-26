Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства рядом с домом — расписание на октябрь 26.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Вакцинацию проводит зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула — программа на этот год завершается в октябре.

  • 27 сентября — корпус 1004 (ОДС), с 12 до 14 часов
  • 4 октября — корпус 107Б, с 12 до 14
  • 5 октября — корпус 351 (помещение управы), с 12 до 14
  • 9 октября — корпус 1641, с 15 до 17
  • 11 октября — корпус 2005, с 12 до 14
  • 15 октября — корпус 1820, с 15 до 17
  • 18 октября — корпус 1206А, с 12 до 14
  • 19 октября — корпус 1431, с 12 до 14

Ежедневно, бесплатная вакцинация против бешенства проводится на Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) по адресу: Сосновая аллея, дом 3., телефон 8-499-735-14-94

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

