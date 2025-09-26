Вакцинацию проводит зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула — программа на этот год завершается в октябре.
- 27 сентября — корпус 1004 (ОДС), с 12 до 14 часов
- 4 октября — корпус 107Б, с 12 до 14
- 5 октября — корпус 351 (помещение управы), с 12 до 14
- 9 октября — корпус 1641, с 15 до 17
- 11 октября — корпус 2005, с 12 до 14
- 15 октября — корпус 1820, с 15 до 17
- 18 октября — корпус 1206А, с 12 до 14
- 19 октября — корпус 1431, с 12 до 14
Ежедневно, бесплатная вакцинация против бешенства проводится на Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) по адресу: Сосновая аллея, дом 3., телефон 8-499-735-14-94
Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости