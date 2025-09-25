Переданные недавно Москве областные маршруты от метро «Сходненская» до Химок оказались рейсами зеленоградского автобуса 400К. Во всяком случае, так получается по документам департамента транспорта.

С этой недели московский перевозчик «Мосгортранс» начал обслуживать новые маршруты 1873А и 1971 от «Сходненской» до ЖК «Велтон Парк» и «Мишино». Одновременно дептранс обновил реестр маршрутов между Москвой и областью. Упомянутых автобусов в реестре нет, зато эти маршруты добавили автобусу 400К. Они совершенно разные как по схеме движения, так и по протяженности. К тому же на новых маршрутах действуют свои тарифы.

Возможно, это просто формальное «прикрепление» новых маршрутов к 400К, временные изменения в реестре. Но зеленоградцы регулярно жалуются на долгое ожидание 400-х автобусов, поэтому возникает опасение, что машины, которые раньше ходили только на 400К, распределили на новые маршруты.

Однако в Мосгортрансе это отрицают: «Уменьшать количество транспортных средств на маршруте 400К не планируется», сообщили «Зеленоград.ру» в организации. Согласно реестру, 400К обслуживают 34 автобуса. Основной маршрут 400К от Зеленограда остался на месте и не изменился. Интервалы движения — 20-60 минут.