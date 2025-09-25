Двухнедельных котят, которые приклеились к ловушкам для крыс в подвале, выбросили в мусорный контейнер 25.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Котят нашла уборщица, которая сообщила об этом жительнице корпуса 1211 Ирине — та взялась помочь и забрала животных к себе.

«Пока ни одна ветеринарная клиника котят не принимает, даже стационар, — рассказала Ирина „Зеленоград.ру“. — Мне сейчас помогает с ними одноклассник. Но очень нужны дополнительные руки — мы пытаемся отмыть котят от клея мылом или маслом, но это тяжело. Все трое живы, один очень слаб (на видео он не шевелится). На вид котятам недели две. Помимо врачей им нужна передержка и добрые руки — я, к сожалению, не смогу оставить котят у себя».

Позже стало известно, что котят повезли в ветклинику «Фунтик». Также нашелся человек, который возьмет всех котят себе.

Предположительно котят вынесли из подвала сотрудники «Жилищника» — управляющая компания раскладывает там клеевые ловушки против крыс, к ним и приклеились котята, и кто-то из обслуживающего персонала не нашел лучше выхода, чем выбросить животных в мусорный контейнер.

Местные жители считают, что за жестокое обращение с животными должна последовать ответственность — нужно заявить в полицию, найти и наказать виновников. Ирине и ее помощникам пока не до полиции, но подвалы нужно обязательно проверить, считает она — там могут оставаться другие кошки и котята, пострадавшие точно так же.

