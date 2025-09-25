По четвергам в лаборатории проходят занятия по химии, там учат не только теории — но и практике: например, как убрать пятна от пролитой зеленки. По вторникам — занятия биологией и подготовка к профильным олимпиадам. А по субботам планируют проводить встречи с настоящими учеными.

Лаборатория ведет увлекательнейший канал в телеграме с био-эко-новостями из космоса, с разных концов земли и с собственных занятий: t.me/Labmoon2040. А ученики завели собственный канал t.me/prorastenie, где рассказывают о растениях и своих исследованиях. Сценарий, съемку и монтаж видео ребята делают сами.

Запись в детскую научную лабораторию «Сити-Ферма Луна 2040» — на портале Мос.ру (код программы 2333658), занятия ведутся на бюджетной основе.