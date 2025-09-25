В администрации технопарка говорят, что это для ремонта, ограждение вернут на место в прежнем виде. В управе подтвердили — парапет осыпается, после ремонта форма и высота останутся такими же.

Раньше здесь были гранитные плиты, но когда они начали отваливаться от подпорной стенки — их убрали:

«Плиты уже очень давно не гранитные, а из обычного кирпича, обмазанные цементом и покрашенные в чёрный. Состояние у них очень печальное было, не так давно кусок этого парапета уже хлопнулся вниз, просто пойдя трещинами на стыке с бетонными плитами» , — рассказал наш читатель

Возле предприятия также сохранились старые шестиугольные плиты — такие же были до реконструкции на площади Юности. Они останутся на месте.

Гранитные парапеты сохраняются в историческом центре Зеленограда: на Центральном проспекте, в парке Победы (уже отремонтированные), в Южной промзоне, на Московском проспекте (в торце «Флейты»).