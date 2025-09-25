Автобусные остановки с медиаэкранами начали устанавливать в Москве — горожане реагируют скептически 25.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Остановочные павильоны остановки нового типа — с медиаэкранами, работающими в режиме реального времени и показывающими маршруты, предполагаемое время прибытия транспорта и схему района — появились рядом с МГУ. В мэрии подчеркивают, что это пилотный проект — новые технологии пока тестируются.

Реакция горожан в комментариях под публикацией — неоднозначная. Многие вспомнили информационные пилоны — вертикальные информационные стойки, которые начали устанавливать в Москве с 2019 года. Они должны были стать цифровыми навигаторами — показывать схему района, пробки, расписание транспорта, точки интереса.

Цена за один пилон доходила до полутора миллионов рублей — однако часть устройств так и не заработала, другие часто ломались. Сейчас москвичи обсуждают, не повторит ли новая система судьбу старой:

«USB зарядки не смогли (не захотели, хотя обещали) подключить к питанию, пилоны с расписанием автобусов тоже зачастую стоят потухшие»

«Когда заработают предыдущие табло, которые нам показывали ранее? А то как не придешь — то в целофане, то выключено»

«Жаль, что мэрии больше нравится делать большие дорогие игрушки без реальной пользы», — пишут в комментариях.

Впрочем, в отличие от пилонов, возможно, на медиаэкранах будут показывать коммерческую рекламу — и это будет стимулировать содержать их в рабочем состоянии.

