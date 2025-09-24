В середине XX века изобретатель Генрих Альтшуллер разработал систему алгоритмов для поиска решений сложных задач. Так появилась ТРИЗ — Теория решения изобретательских задач.

До сих пор многие родители не понимают, чем она может быть полезна их детям. Мы попросили зеленоградских ТРИЗ-педагогов Светлану Шиповскую и Наталью Александрову объяснить, чем этот метод действительно полезен и как он работает на практике.

Вопреки расхожему мнению, ТРИЗ подходит не только для будущих инженеров. Эксперты отмечают, что занятия по системе полезны всем, кто хочет развить креативность и нестандартное мышление.

«ТРИЗ — это фитнес для ума ребёнка, который любит задавать вопросы „почему?“ и „а что если?“» — говорит Наталья Александрова. С ней согласна Светлана Шиповская: «ТРИЗ универсальна — её используют в бизнесе, гуманитарных направлениях, медицине, науке и в быту».

Начинать занятия можно с дошкольного возраста — при этом нет возраста, после которого ТРИЗ становится неэффективным. Этот метод укрепляет «гибкие навыки», полезные в школе и жизни.

«Мы развиваем „четыре К“: Критическое мышление, Креативность, Коммуникация и Координация», — рассказывает Светлана Шиповская. Наталья Александрова добавляет: «Развиваются аналитические способности, умение работать в команде и защищать свою точку зрения». «Гибкие навыки похожи на раствор в кирпичной кладке: раствор не особенно виден, но без него здание рухнет», — подводит итог Шиповская.

ТРИЗ опирается на интерес ребенка и его природное любопытство. Занятия для младших школьников проходят в игровой форме, для старших — превращаются в дискуссии, защиту проектов, подготовку к олимпиадам и конференциям.

В отличие от школы, ТРИЗ — не про «натаскивание», а про развитие системного мышления. Занятия по системе не обязательно приводят к улучшению успеваемости в школе:

«Тем не менее, ученики, которые занимались по методике, часто демонстрируют лучшее понимание в области нестандартного мышления. Это может привести к успехам в олимпиадах и научных конкурсах, и в будущем — к успешному поступлению в вузы», — считает Наталья Александрова.

Светлана Шиповская утверждает, что бывает два типа отличников — отличник-зубрила и системный отличник: «Второй тип встречается редко и может формироваться с помощью ТРИЗ. Такой ребенок самостоятельно связывает знания из разных источников в систему и способен выводить правила, законы, алгоритмы».

Сейчас в Зеленограде есть несколько ТРИЗ-секций: