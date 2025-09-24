Сегодня министерство финансов внесло в правительство пакет поправок, которые коснутся большинства предпринимателей и горожан.

Если их примут, с 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Кроме того, обязанность платить НДС появится даже у совсем небольших компаний с выручкой от 10 млн рублей вместо нынешних 60 млн.

Специалисты отмечают: рост НДС почти всегда закладывается в цену. А для локального микробизнеса, который может стать плательщиком НДС, изменения особенно болезненны: им придётся либо значительно повышать цены, либо соглашаться на значительное уменьшения прибыли. Либо уходить «в тень» — об этом риске уже заявили эксперты.

Экономисты советуют компаниям готовиться заранее: пересматривать прайс-листы, учитывать новый режим договоров «с НДС», пересчитывать фонд оплаты труда и искать способы оптимизации. При этом потребители должны быть готовы к постепенному росту цен.

А теперь вопрос к предпринимателям Зеленограда: как вы готовитесь к этим изменениям? Какие стратегии используете, чтобы выжить в новых условиях? Напишите нам в редакцию (в сообщения группы), если готовы рассказать о вашей ситуации (можно анонимно).