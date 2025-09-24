Нас ждут 12-дневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Такие длинные выходные — впервые в современной российской истории.
- В феврале запланированы трехдневные выходные с 21 по 23 февраля, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
- Длинные выходные будут и на Международный женский день в марте — с 7 по 9 марта.
- Майские праздники будут разделены на два отрезка по три выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
- В июне будем отдыхать с 12 по 14 июня — на День России.
- В ноябре выходным днём станет 4 ноября — День народного единства.
- Новый цикл новогодних каникул начнется 31 декабря 2026 года.
Правительство РФ ежегодно утверждает перенос выходных, совпадающих с праздниками, чтобы сбалансировать рабочие и выходные дни, а также сформировать удобные периоды отдыха.
