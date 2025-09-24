На перекрестке улицы Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта водитель «Киа» начал сигналить и моргать фарами автомобилю «ВАЗ-2106», который только тронулся на зеленый свет.

На следующем светофоре у улицы Каменка водитель «Киа» вышел из машины, открыл дверь «ВАЗа» и стал предъявлять претензии к его водителю якобы за ненадлежащую манеру вождения.

В ходе ссоры он пытался ногой выбить телефон из рук мужчины, который снимал происходящее. Потом он достал из своей машины хоккейную клюшку и ударил ею по рукам оппонента, снова пытаясь выбить телефон. После безуспешных попыток он сел в автомобиль и уехал.

Решается вопрос о привлечении агрессивного водителя к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.