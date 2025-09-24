На Фирсановском шоссе сотрудники ДПС заметили грузовик с наклейкой запрещенного «Легиона „Свобода России“», который признан в РФ террористической организацией. Водителем оказался 20-летний Дмитрий Прохоров. Полицейские составили протокол об административном правонарушении и передали дело в зеленоградский суд.

На заседание Прохоров не явился. В сентябре его признали виновным по статье о публичной демонстрации символики запрещенной организации (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). В качестве наказания назначили штраф с конфискацией наклейки.

Хотя у водителя взяли письменные объяснения, в решении суда их не цитируют, поэтому непонятно, что именно было на наклейке. Вероятно, это было изображение бело-сине-белого флага, который использует запрещенный «Легион». Не исключено, что водитель наклеил российский флаг, но со временем красный цвет выгорел.

Такие случаи в Зеленограде были и раньше: водителей наказывали за наклейки с испорченным российским флагом на коммунальном тракторе и на госномере легковых автомобилей. Два года назад даже на вывеске зеленоградского отделения «Единой России» красная полоса на флаге почти превратилась в белую.

Если вы когда-то клеили на автомобиль изображение российского флага, проверьте, в каком он состоянии находится сейчас, также проверьте госномер автомобиля.