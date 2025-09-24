«По завершении летнего сезона горшечные растения, которые использовали для сезонного озеленения и украшения улиц — плектрантусы, плющи, хлорофитумы, не утилизируют, а распределяют среди горожан. Жители самостоятельно украсят ими придомовые территории или подъезды, — пояснили в управе района Старое Крюково.

Оказывается, акция «Цветы Москвы» проходит в городе с 2015 года. Её цель — «продлить жизнь летних цветов, подарив их жителям, объединить москвичей через совместное озеленение дворов, создать атмосферу участия и заботы о городе», говорят в управе.

Например, району Старое Крюково в этом году досталось 41 цветочное растение. Их раздали двум десяткам активистов управы, общественным советникам и представителям совета ветеранов — всех жителях об этой акции не информировали.

Наверно, для тех, кто увлекается созданием палисадников возле домов или ухаживает за цветами в подъездах, это хороший подарок. Однако он потребует вложения сил и дальнейшей работы, в которой поддержка управы тоже не бывает лишней: и в борьбе за сохранение цветников и за газонные ограждения, в организации полива растений и в контактах с коммунальщиками, которые норовят постричь газоны вместе с цветами.