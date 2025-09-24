Парковку прокатных электросамокатов, которая перекрывала подход к ТЦ «1000 мелочей», перенесли «в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций», отчиталась префектура.

Любопытно, что эта парковка закрывала проход (точнее, пандус) ещё до начала ремонта и появления труб перед входом в «1000 мелочей», но ни сервисы проката, ни местная администрация этого не замечали — или не хотели замечать.

Два года назад брошенные «как попало» самокаты планировали эвакуировать на спецстоянку, но, похоже, эта мера оказалась неэффективна.

В префектуре также отметили, что направили операторам аренды информацию «о необходимости усиления контроля за фиксацией самокатов к парковкам». Опять же остаётся вопрос, почему раскиданные самокаты привлекают внимание только по особым случаям.

В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Новости 4-го микрорайона