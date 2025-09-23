Подавать тепло начнут с 24 сентября. В первую очередь в школы, детсады, больницы и другие социальные объекты, затем в жилые дома, потом на предприятия. Включение отопления займёт несколько дней, сказал мэр Собянин: обычно это 3-5 дней.

По нормативу отопление должны включать не позже момента, когда среднесуточная температура пять дней подряд держится ниже +8 градусов. Но в Москве решили включить отопление раньше — по прогнозу ожидается похолодание: на этой неделе дневная температура будет +10.15 градусов, ночная +4.7.

Так же поступили и в прошлом году: отопление начали включать 7 октября, в позапрошлом году — 3 октября.

Нормативная температура воздуха в жилых помещениях в отопительный период должна быть не ниже +18 градусов (в угловых комнатах — не ниже +20). При этом ночью допускается снижение температуры на три градуса ниже нормативной. Продолжительность перерывов в отоплении не должна превышать 24 часов (суммарно) в течение одного месяца и не более 16 часов подряд.