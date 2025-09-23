20-летняя Зинаида Борисова сняла на телефон, как её знакомые делают жест, соответствующий запрещенному нацистскому приветствию «Хайль Гитлер». Позже она переслала видеоролик другим девушкам, одна из которых опубликовала запись в личном телеграм-канале.

Проверка началась после обращения в полицию неравнодушного гражданина — сотрудники полиции зафиксировали, что видео находилось на этот момент в открытом доступе. Съемка была в мае, а дело рассматривали в сентябре.

На заседание Борисова не явилась, так как не получила повестку, но суд посчитал возможным рассмотреть дело без нее. В итоге её признали виновной в публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). По этой статье предусмотрены штрафы от 1000 до 2000 рублей или административный арест до 15 суток — Борисовой назначили административный штраф.

По этой статье штрафуют не только тех, кто повторяет приветствия нацистов, но и рокеров: в сентябре за демонстрацию символики запрещенного «движения сатанистов» дважды оштрафовали 19-летнюю жительницу Зеленограда Элину Г.

Поводом стали публикации в личном телеграм-канале на пять человек символики метал-группы The Slayer, в логотипе которой находится запрещенная руна, а рисунок перевернутой пятиконечной звезды на куртке. При этом вещи с подобной символикой свободно продаются в магазинах с рок-атрибутикой и на маркетплейсах.