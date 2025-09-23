Пассажиры смогут получить обратно 10 рублей с каждой поездки. Акция стартует с 1 октября и продлится до конца месяца
Стоимость проезда при оплате по биометрии и так сама низкая среди других способов оплаты разового проезда, а с учетом кэшбека итоговая цена составит 53 рубля — это значительно ниже, чем при других способах оплаты.
Для участия в акции нужно
- установить приложение «Метро Москвы»
- загрузить в личном кабинете фото лица
- привязать карту любого российского банка
- проходить через турникеты со специальным стикером
Мэрия старается как можно шире внедрить оплату биометрией. И вот что делает для этого
- В сентября столичные власти расширили зону действия биометрической оплаты. Теперь все турникеты Замоскворецкой линии (зелёная ветка) поддерживают биометрию — раньше таких было по два-три на станцию. Также к системе подключили всю Люблинско-Дмитровскую линию (салатовая ветка).
- Оплату биометрией введут на всех турникетах метро и наземного транспорта до конца 2025 года, а в 2026-м — на всех станциях МЦД.
- По информации мэрии, за первое полугодие 2025 года число проходов по биометрии выросло на 15% и достигло 25 миллионов.
Тем не менее, многие горожане по-прежнему настороженно относятся к новой системе. Основные опасения связаны с безопасностью персональных данных, возможностью утечек и слежки, хотя в мэрии утверждают, что данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама