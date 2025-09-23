Пассажиры смогут получить обратно 10 рублей с каждой поездки. Акция стартует с 1 октября и продлится до конца месяца

Стоимость проезда при оплате по биометрии и так сама низкая среди других способов оплаты разового проезда, а с учетом кэшбека итоговая цена составит 53 рубля — это значительно ниже, чем при других способах оплаты.

Для участия в акции нужно

установить приложение «Метро Москвы»

загрузить в личном кабинете фото лица

привязать карту любого российского банка

проходить через турникеты со специальным стикером

Мэрия старается как можно шире внедрить оплату биометрией. И вот что делает для этого

В сентября столичные власти расширили зону действия биометрической оплаты. Теперь все турникеты Замоскворецкой линии (зелёная ветка) поддерживают биометрию — раньше таких было по два-три на станцию. Также к системе подключили всю Люблинско-Дмитровскую линию (салатовая ветка).

Оплату биометрией введут на всех турникетах метро и наземного транспорта до конца 2025 года, а в 2026-м — на всех станциях МЦД.

По информации мэрии, за первое полугодие 2025 года число проходов по биометрии выросло на 15% и достигло 25 миллионов.

Тем не менее, многие горожане по-прежнему настороженно относятся к новой системе. Основные опасения связаны с безопасностью персональных данных, возможностью утечек и слежки, хотя в мэрии утверждают, что данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам.