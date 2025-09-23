Новый этап расширения зоны платных парковок произойдет с 3 октября. Раньше было только текстовое описание — список улиц. Однако опубликованная на сайте департамента транспорта карта, даёт более детальное представление о новых платных парковках (конечно, если она корректна).
Вот на что мы обратили внимание:
- улица Каменка будет платной не целиком, а только на участке от Панфиловского проспекта до Георгиевского
- На улицах Каменка, Новокрюковская, Гоголя и проезд 4921 к кладбищу на ВКЗ отмечено, что платная парковка будет только с одной стороны, хотя парковочные места есть с обеих сторон
Впрочем, не исключено, что это просто ошибки на карте и в реальности зоны платных парковок будут соответствовать текстовому списку — на сайте дептранса он без изменений:
- улица Каменка
- улица Новокрюковская
- улица Гоголя
- проезд 4921 (дорога к кладбищу на Восточной коммунальной зоне)
- проезд 4807 (дорога на Восточной коммунальной зоне между Сосновой аллеей и Фирсановским шоссе)
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк» (22-й микрорайон)
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК на Заводской, 14
- Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe» (апартаменты напротив 14-го микрорайона)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама