Новый этап расширения зоны платных парковок произойдет с 3 октября. Раньше было только текстовое описание — список улиц. Однако опубликованная на сайте департамента транспорта карта, даёт более детальное представление о новых платных парковках (конечно, если она корректна).

Вот на что мы обратили внимание:

улица Каменка будет платной не целиком, а только на участке от Панфиловского проспекта до Георгиевского

На улицах Каменка, Новокрюковская, Гоголя и проезд 4921 к кладбищу на ВКЗ отмечено, что платная парковка будет только с одной стороны, хотя парковочные места есть с обеих сторон

Впрочем, не исключено, что это просто ошибки на карте и в реальности зоны платных парковок будут соответствовать текстовому списку — на сайте дептранса он без изменений: