Авария произошла в воскресенье, 21 сентября, в 15:28. Две 14-летние девушки ехали на прокатном электросамокате по тротуару от «Дома быта» в сторону магазина «Товары для дома». Пересекая выезд из района перед магазином, они столкнулись с автомобилем «Киа Сид», которым управлял 42-летний водитель.

«Водитель и пассажир электросамоката нарядом скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения», — сообщает полиция.

Водитель автомобиля Игорь подробно рассказал об обстоятельствах происшествия:

Дело было так: Я поворачивал с Центрального проспекта во двор у корпуса 438, а девушки неслись слева даже не спешевшись, хотя обязаны были это сделать, и даже не попытавшись затормозить! Моя скорость составляла не более 15 км в час, а их скорость не менее 20 км/ч. Я остановил автомобиль до полной остановки, а девушки поменяли траекторию и врезались, помяв обе левые двери и порог автомобиля! Если бы они продолжили двигаться прямо по своей траектории, столкновение можно было избежать!

Официально аренда самокатов в Москве доступна только взрослым и только после подтверждения возраста через Mos ID. Но есть лазейки — к примеру, до подтверждения возраста новый пользователь может совершить пять поездок или воспользоваться аккаунтом родителя. Если несовершеннолетний пользователь арендует электросамокат, сервис блокирует аккаунт, даже если договор был заключён взрослым. Также за нарушение правил сервисов проката предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. А буквально недавно, в начале сентября, в Зеленограде признали виновным в столкновении с машиной 16-летнего подростка, который незаконно арендовал самокат — ущерб составил более 200 тысяч рублей.

