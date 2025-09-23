Двое детей на электросамокате врезались в автомобиль, поворачивающий с Центрального проспекта во двор корпуса 438 23.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Авария произошла в воскресенье, 21 сентября, в 15:28. Две 14-летние девушки ехали на прокатном электросамокате по тротуару от «Дома быта» в сторону магазина «Товары для дома». Пересекая выезд из района перед магазином, они столкнулись с автомобилем «Киа Сид», которым управлял 42-летний водитель.

«Водитель и пассажир электросамоката нарядом скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения», — сообщает полиция.

Водитель автомобиля Игорь подробно рассказал об обстоятельствах происшествия:

Дело было так: Я поворачивал с Центрального проспекта во двор у корпуса 438, а девушки неслись слева даже не спешевшись, хотя обязаны были это сделать, и даже не попытавшись затормозить! Моя скорость составляла не более 15 км в час, а их скорость не менее 20 км/ч. Я остановил автомобиль до полной остановки, а девушки поменяли траекторию и врезались, помяв обе левые двери и порог автомобиля! Если бы они продолжили двигаться прямо по своей траектории, столкновение можно было избежать!

Официально аренда самокатов в Москве доступна только взрослым и только после подтверждения возраста через Mos ID. Но есть лазейки — к примеру, до подтверждения возраста новый пользователь может совершить пять поездок или воспользоваться аккаунтом родителя. Если несовершеннолетний пользователь арендует электросамокат, сервис блокирует аккаунт, даже если договор был заключён взрослым. Также за нарушение правил сервисов проката предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. А буквально недавно, в начале сентября, в Зеленограде признали виновным в столкновении с машиной 16-летнего подростка, который незаконно арендовал самокат — ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Новости 4-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру