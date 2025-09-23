Атака продолжается с вечера понедельника — больше 17 часов. Общее число сбитых БПЛА приближается к полусотне.

Где именно их сбивают, не сообщается. Но, похоже, в этот раз нет какого-то определенного направления атаки. Некоторые каналы так называемых «радаров» сообщают о сбитиях в районе Солнечногорска и Истры, но официальных подтверждений этому нет.

Сохраняйте спокойствие и элементарные требования безопасности — противовоздушная оборона Москвы сбивает 99,9% беспилотников, говорил мэр Собянин.