18:40 — некоторые зеленоградцы сообщали о звуке двух взрывов, но их источник неизвестен

19:30 — мэр Собянин сообщил, что ПВО отражает атаку беспилотников на Москву, на местах работают все экстренные службы

19:40 — мэр сообщил об уничтожении семи БПЛА. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах

19:55 — Аэропорт Шереметьево продолжает работать. Об этом заявили в Росавиации «в ответ на некорректные публикации в социальных сетях».

20:00 — cбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву. Итого девять.

20:20 — закрыли аэропорт Шереметьево: «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов» , — сообщили в Росавиации

21:15 — Сбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Итого 11

22:21 — Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Итого 12

22:58 — Сбили ещё два беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Итого 14. Атака продолжается почти четыре часа

23:21 — сбит 15-й беспилотник. Где именно сбивают БПЛА, не уточняется

23:54 — Аэропорт Шереметьево открыли на прилёт самолетов. Возможно, это означает завершение атаки БПЛА. Вылет по-прежнему закрыт.

0:04 — Атака беспилотников продолжается: сбито ещё два БПЛА.

0:34 — Больше пяти часов идёт атака беспилотников на Москву — сбито ещё три.

0:56 — Сняты все ограничения на работу аэропорта Шереметьево. Это может означать окончание воздушной угрозы в районе Зеленограда

4:24 — За ночь сбито ещё семь беспилотников, летевших на Москву. Где именно, неизвестно.

7:42 — Утром атака продолжилась — сбито ещё шесть БПЛА. Итого общее число, по сообщениям мэра, достигло 33 штук. Атака продолжается уже больше 12 часов

