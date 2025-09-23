Дворников обязали встречать и провожать мусоровозы — чтобы быстро убрать то, что просыпалось при погрузке 23.09.2025 ZELENOGRAD.RU

О регламенте, который обязаны строго соблюдать «Жилищник», сообщила префектура. Он касается контроля погрузки отходов, порядка на контейнерных площадках, своевременного оформления заявок на вывоз бункеров с крупногабаритным мусором. В частности, мастера участков «Жилищника» должны контролировать работу мусорного оператора — как соблюдается график вывоза.

С 1 сентября действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами — они утверждены постановлением правительства РФ № 293. Теперь следить за состоянием контейнерных площадок должны их собственники в лице управляющих компаний — в частности, убирать валяющийся там мусор. Кроме того, на площадке можно установить видеокамеру для контроля раздельного сбора отходов, графика вывоза и прочего. Там же должна быть информация о том, кто содержит площадку, кто и когда вывозит мусор.

Любопытно, что в действующем московском «Порядке накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)» об уборке говорится обратное: «Уборка ТКО, просыпавшихся из емкостей при погрузке, возлагается на лицо, осуществляющее их сбор (погрузку) и транспортирование».

За вывоз отходов с уличных площадок платят жители из расчета 8,43 рубля за квадратный метр квартиры (количество живущих в квартире при этом не учитывается). Отходы из баков должен ежедневно вывозить региональный оператор «МСК-НТ», а вывоз крупногабаритных отходов из бункеров происходит «по мере наполнения» — «Жилищник» делает для этого отдельную заявку.

В опросе читатели «Зеленоград.ру» отметили самую частую проблему содержания площадок: не успевают вывозить мусор (переполненные баки). На втором месте выгрузка постороннего мусора (чаще всего крупногабаритного). Далее идут отсутствие раздельного сбора (в бак для вторсырья скидывают смешанные отходы), грязь на площадке и периодические поджоги.

