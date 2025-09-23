«Семь утра — будильник для жителей корпусов 914 и 915», — пишет местный житель про уборку листы на территории школы 853 листвы шумными воздуходувками. Хотя их использование в жилой застройке прямо запрещено, проблема повторяется каждую осень.

Администрации школ говорят, что с подрядчиком по уборке «проводят беседы» и пишут ему претензии по факту использования воздуходувок, при этом в контрактах допускают их использование.

Бывает, что воздуходувки используют и дворники во дворах. Если жителям удавалось снять видео, «Жилищник» отвечал, что наказал дворника, который «самовольно использовал данный инструмент».

Если вы столкнулись с шумной уборкой на территории школы, не стесняйтесь звонить в администрацию — телефоны есть на сайте. Если во дворе, сообщите в ОАТИ (ссылка в первом комментарии) — они отвечают за благоустройство. Постарайтесь снять видео. Если не поможет, пишите нам в редакцию.