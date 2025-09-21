Занятия будут проходить раз в неделю, по вторникам с 11:30 до 14:30 в корпусе 842. Их организует Объединение культурных центров Зеленограда.
Запись по ссылке. Консультации по телефону 8-925-302-56-11.
Программа занятий
- Что такое смартфон и его основные функции
- Основные компоненты смартфона (экран, камера, батарея, кнопки)
- Подключение к Wi-Fi и мобильной сети
- Обновление системы и приложений
- Использование меню
- Поиск и установка приложений из магазина (Google Play или App Store)
- Обновление и удаление приложений
- Организация ярлыков и папок
- Работа с камерами и многое другое
