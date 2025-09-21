Сирень зацвела возле Школьного озера — завтра прогнозируют летнюю погоду, а потом похолодает 21.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Сирень считается весенним кустарником, и её естественный срок цветения — май-июнь. Осенью она зацветает редко, и это всегда связано с отклонением от нормальных условий: обычно, когда после резкого похолодания в августе-сентябре возвращается тепло и куст «принимает» его за новую весну. Тогда часть почек раскрывается раньше времени. Осеннее цветение бывает слабым и означает, что весной цветов на кусте станет меньше.

Сирень можно понять — в понедельник, 22 сентября, обещают очень солнечную и теплую погоду: до +26 градусов. Но уже на следующий день погода начнет портится — к середине недели днем будет всего +10.11 градусов, а ночью температура будет опускаться до +4.

