В результате проверки в пятницу зафиксировали опоздание на маршруте № 495 и невыход автобуса №497 на рейс в 8:53.

По информации перевозчика, причины нарушений связаны с дефицитом водительского состава и износом транспортных средств.

Окружная администрация направила официальное уведомление в областное министерство транспорта с требованием «усилить контроль».

Мониторинг работы общественного транспорта проводят еженедельно. Жители могут сообщать о нарушениях через портал «Добродел» или на горячую линию главы округа 8-800-201-67-47.

Если новые автобусы появляются (до конца года ожидают пять новых машин), но с водителями ситуация хуже. «Мострансавто» продолжает искать их, предлагая доход на руки от 120 тысяч, подъемные 50 тысяч, бесплатное обучение на категорию D с выплатой стипендии и увеличенный отпуск. Если заинтересовались, звоните 8-903-120-64-37.

Новости Андреевки и Голубого