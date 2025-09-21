Серию коротких видео-рецептов #ГотовимСДаней в колледже запустили еще весной. На них студент колледжа Даня вкратце показывает весь процесс приготовления, снятый на учебной кухне.

Свежий выпуск — хачапури из кабачков

Ингредиенты и способ приготовления :

Кабачок — 150 г

Яйца — 2 шт.

Рисовая мука — 2 ст.л.

Разрыхлитель — ? ч.л.

Сыр (любой ваш любимый) — 70 г

Соль, перец — по вкусу

Кабачок натираем на терке, хорошенько отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем яйца (но желток пока откладываем!), муку, разрыхлитель, соль и перец. Тщательно перемешиваем. На разогретую сковороду выкладываем массу, формируя «лодочку». Внимание, секретный шаг! Сделайте в центре углубление и аккуратно влейте оставшийся желток. Щедро посыпаем всё натертым сыром и готовим под крышкой до золотистой корочки и идеально проплавленного сыра. Украшаем свежими овощами и зеленью.

Лайфхак от Дани: Желток мы добавим в самом конце, чтобы он остался красивым и нежным, как в самом настоящем хачапури!

В прошлых видеороликах были рецепты тирамису, карамельных гренок — «попкорна из хлеба», панна-котты, шашлыка для приготовления дома (если с погодой для пикника не повезло), рулетиков с ветчиной и сыром и ленивого хачапури.