Серию коротких видео-рецептов #ГотовимСДаней в колледже запустили еще весной. На них студент колледжа Даня вкратце показывает весь процесс приготовления, снятый на учебной кухне.
Свежий выпуск — хачапури из кабачков
Ингредиенты и способ приготовления :
- Кабачок — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Рисовая мука — 2 ст.л.
- Разрыхлитель — ? ч.л.
- Сыр (любой ваш любимый) — 70 г
- Соль, перец — по вкусу
- Кабачок натираем на терке, хорошенько отжимаем лишнюю жидкость.
- Добавляем яйца (но желток пока откладываем!), муку, разрыхлитель, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
- На разогретую сковороду выкладываем массу, формируя «лодочку».
- Внимание, секретный шаг! Сделайте в центре углубление и аккуратно влейте оставшийся желток.
- Щедро посыпаем всё натертым сыром и готовим под крышкой до золотистой корочки и идеально проплавленного сыра.
- Украшаем свежими овощами и зеленью.
Лайфхак от Дани: Желток мы добавим в самом конце, чтобы он остался красивым и нежным, как в самом настоящем хачапури!
В прошлых видеороликах были рецепты тирамису, карамельных гренок — «попкорна из хлеба», панна-котты, шашлыка для приготовления дома (если с погодой для пикника не повезло), рулетиков с ветчиной и сыром и ленивого хачапури.
